400 مشارك في سباق «ياس مول» المجتمعي للجري

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظم مجلس أبوظبي الرياضي، صباح أمس، سباق «ياس مول» المجتمعي للجري، برعاية «محاربو الإمارات»، ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي الرياضي، والتي تقام بشعار «لياقتك في أبوظبي»، وسط أعلى معايير السلامة والإجراءات الاحترازية.

وقال بيان صحافي: «انطلقت أولى فعاليات السباق في السادسة والنصف صباحاً، بحضور 400 مشارك، ولثلاث مسافات رئيسة، هي: 2.5كم بمشاركة 107 متسابقين، و5كم وشهدت تفاعل 161 متسابقاً، إلى جانب مشاركة 132 متسابقاً، في سباق 10كم».

وأسفرت نتائج السباق المفتوح لمسافة 2.5كم (إناث) عن فوز البريطانية غابرييل هول بالمركز الأول، وقطعت مسافة السباق في زمن 10:33 دقائق، فيما فاز بفئة «الرجال» الأردني فادي العجاوي، محققاً 08:57 دقائق، وفازت بالسباق المفتوح لمسافة 5كم (إناث) البريطانية ياسمين بيتمان في زمن 22:27 دقيقة، وحقق المركز الأول في فئة الرجال الأسترالي ديفيد جون، محققاً زمناً قدره 18:03 دقيقة. وفي سباق 10كم فازت اللبنانية كريستال فغالي بالمركز الأول، محققة زمناً قدره 48:02 دقيقة، كما فاز المغربي عادل الحنيفي بالمركز الأول للرجال بزمن 34:23 دقيقة.

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