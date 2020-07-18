«الإعصار» يوقع مجدداً مع كونتيس

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■دبي

جدد نادي حتا رسمياً عقده مع المدرب اليوناني كونتيس، لقيادة الفريق الأول في الموسم الجديد، للعام الثاني على التوالي، عقب عودة المدرب من إجازته. وكان كونتيس قد أعلن عن عدم وصوله إلى اتفاق مع حتا، ونهاية عقده مع ختام الموسم الماضي، قبل أن يعود النادي للتواصل مع المدرب، وحثه على البقاء لتكملة ما بدأه الموسم الماضي. من جهته، قال المدير التنفيذي لنادي حتا، علي البدواوي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «النادي يبحث في تعاقداته مع اللاعبين الصغار الراغبين في اللعب والحصول على فرصة، فمعظم اللاعبين الجدد سبق لهم الوجود في المنتخبات الوطنية للشباب والناشئين، كما حافظ النادي على 70% من الهيكل الرئيس للفريق في الموسم الماضي، بانتظار بحث التعاقد مع اللاعبين الأجانب».

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