أجانب الوصل ينضمون إلى التدريبات اليوم

المصدر: أحمد طارق ■دبي

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن وصول المحترف الجديد، الأرجنتيني نيكولاس أوروز، إلى دبي، وأنه سينضم إلى تدريبات الفريق في استاد زعبيل مساء اليوم.

ويراهن المدرب الروماني، لورينت ريجيكامب، على الأرجنتيني أوروز في تقديم الإضافة إلى خط هجوم «الفهود»، خصوصاً عقب رحيل الإكوادوري فيرناندو غايبور إلى ناديه السابق إندبيندينتي الأرجنتيني، بانتهاء إعارته إلى الوصل، إذ يتميز اللاعب الأرجنتيني بقدرته على اللعب كصانع ألعاب وفي وسط الملعب، ما يعزز من قدرات الفريق على مستوى الهجوم بوجود فابيو ليما والبرازيليين رونالدو مينديز وويلتون سواريز. وكان نادي راسينيغ الأرجنتيني قد وافق على إعارة نيكولاس أوروز إلى الوصل لمدة موسم واحدة مقابل 250 ألف دولار، مع وضع بند أحقية شراء عقد اللاعب الأرجنتيني مباشرة من جانب «الإمبراطور» نظير 2.5 مليون دولار، إذ سيحصل منها نادي راسينغ على 85%، بينما سيحصل ناديه السابق، يونيفرسيداد تشيلي، على 15%. ويضم الوصل في صفوفه أربعة لاعبين أجانب، هم: البرازيليان ويلتون سواريز ورونالدو مينديز، والوافدان الجديدان أوروز ونيريس، بعدما رحل كل من الإكوادوري فيرناندو غايبور، والبرازيلي لوكاس غالفاو، والألماني كريستيان تريش.

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