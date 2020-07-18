الشارقة يختتم المرحلة الأولى من الإعداد بمشاركة 20 لاعباً

المصدر: منصور السندي ■دبي

اختتم فريق الشارقة المرحلة الأولى من التدريبات التي بدأت منذ الأحد الماضي، استعداداً للموسم الجديد، إذ منح الجهاز الفني للفريق، بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، اللاعبين راحة أمس، على أن يستأنف الفريق تدريباته غداً من خلال برنامج متكامل وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب، والعمل على استعادتهم للياقة البدنية، بعد غياب طويل عن اللعب منذ 15 مارس الماضي، في أعقاب إعلان اتحاد الكرة تجميد النشاط الرياضي بسبب جائحة «كورونا». وشهدت تدريبات الشارقة الأخيرة مشاركة 20 لاعباً، بينهم الثلاثي الجديد الذي انتقل حديثاً إلى صفوف الفريق، وهم: لاعب الوحدة خالد الظنحاني، والظفرة السابق خالد باوزير، وحارس مرمى حتا السابق درويش محمد. وينتظر أن يكون أول ظهور للاعبين إيغور كورنادو وكايو لوكاس في التدريبات بعد وصولهما أول من أمس، بعد الإجازة التي قضاها كل منهما في البرازيل، وخضعا لفحوص «كورونا».

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