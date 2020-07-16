خالد بطي: نتمنى بلوغ نهائي «أغلى الكؤوس» وأن تكون «الثالثة ثابتة»

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

أعرب لاعب فريق الظفرة، خالد بطي، عن أمله تكرار إنجاز الوصول لنهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي، وأن تكون «الثالثة ثابتة» بتحقيقهم اللقب لأول مرة في تاريخ النادي، لافتاً إلى أنهم لايزالون يشعرون بالحسرة على إلغاء الموسم الماضي، الذي كان فريقه وصل فيه لنهائي الكأس أمام فريق العين، قبل صدور القرار الخاص بإلغاء الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال بطي، لـ«الإمارات اليوم»، إنهم يأملون أن تكون «الثالثة ثابتة»، وأن يحققوا أول لقب في تاريخ النادي بمسابقة كأس رئيس الدولة، وأضاف: «لقد كنا على بعد مباراة واحدة فقط من تحقيق هذا الحلم، لكن علينا تقبل القرارات الصحية، لأن الصحة أولاً وثانياً وثالثاً، وهي قبل كل شيء ولا تفريط فيها، بينما سيكون إلغاء نتائج الموسم حافزاً بالنسبة لنا للاجتهاد في الموسم الجديد».

وأكد لاعب الظفرة الكثير من التغيرات، التي حدثت في الفريق بخروج عدد من اللاعبين من بينهم لاعب الوسط خالد باوزير، وقال: «علينا جميعاً أن نبذل جهوداً مضاعفة في الموسم الجديد حتى نكون على قدر التحدي، نحن لن نضع كل اهتمامنا في مسابقة كأس رئيس الدولة فقط، نحن سنعمل على أن نكون أفضل في مسابقة دوري الخليج العربي أيضاً».

ويبدأ فريق الظفرة، في السادسة من مساء اليوم، تدريباته في ملعبه الفرعي بمنطقة الزعفرانة، في العاصمة أبوظبي، تحضيراً للموسم الجديد بمشاركة معظم لاعبيه الموجودين داخل الدولة، وسيقود التدريبات مساعد المدرب لحين وصول الصربي فواك رازوفيتش، خلال الـ48 ساعة المقبلة لتولي القيادة، بعد أن كان قريباً خلال الشهر الماضي من الانتقال لتدريب المنتخب الوطني، في وقت سيكتفي فيه الفريق بمعسكر داخل الدولة فقط.

وقال مصدر، لـ«الإمارات اليوم»، إن الجهاز الإداري اجتمع باللاعبين، عصر أول من أمس، في النادي، وتم إخطارهم بالقرارات الجديدة الخاصة بإجراء فحص فيروس كورونا كل يوم خميس، من أجل التعرف إلى حالات الإصابة وعزلها، كما أنه لن يكون بإمكان اللاعبين استخدام غرف الملابس بالصورة الاعتيادية، كما أن عيادة النادي الطبية ستستقبل لاعبين فقط، في إطار فرض إجراءات التباعد الجسدي.

وأشار المصدر إلى أن المرحلة الأولى من الإعداد ستقام في أبوظبي، وسيركز فيها الجهاز الفني على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، بينما تقام المرحلة الثانية في إحدى الإمارات الشمالية.

استبعاد فكرة المعسكر الخارجي

لفت المصدر إلى أن النادي استبعد فكرة إقامة معسكر خارجي، وقال: «تم إخطار اللاعبين بأن التدريبات ستكون داخل الدولة، لتفادي أي مستجدات صحية في الوقت الحالي، وصعوبة الحصول على تصاريح دخول للدول الأوروبية بسبب فيروس كورونا، فالظروف الحالية تجبر الجميع على زيادة الاحتياط».

وحول الصفقات الجديدة من اللاعبين المواطنين والأجانب، قال المصدر: «حتى الآن لا يوجد أي شيء رسمي، سواء حول رحيل أو بقاء المهاجم البرازيلي بيدرو».

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