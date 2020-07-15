خورفكان يدشن تدريباته اليوم ويتعاقد مع لاعب سوداني

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يدشن الفريق الأول لنادي خورفكان مساء اليوم، تدريباته استعداداً للموسم المقبل من دوري الخليج العربي، وذلك على ملاعبه في استاد صقر بن محمد القاسمي في نادي خورفكان، بعد استكماله للفحوص الطبية ومنها ما يتعلق بالإجراءات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وشملت الفحوص جميع اللاعبين الموجودين بالفريق.

وفي هذا السياق، كشف عضو شركة كرة القدم لنادي خورفكان ومدير الفريق الأول علي خليل، أن موعد وصول اللاعبين الأجانب، سيكون خلال الساعات المقبلة بحيث يكتمل عدد لاعبي الفريق.

وقال علي خليل لـ«الإمارات اليوم»: «تعاقدنا مع اللاعب عمر جمعة ربيع قادماً من الشارقة على سبيل الإعارة، اضافة إلى اللاعب السوداني وليد سراج قادماً من حتا، وذلك ضمن فئة اللاعبين المقيمين لتمثيل النسور في الموسم المقبل، والعمل جارٍ على تعاقدات أخرى لتعزيز الفريق في بعض المراكز المهمة».

وأضاف: «نتطلع إلى استكمال الاستعدادات الادارية كافة بشكل مبكر، ليتمكن البدء فيها وفقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة، ما يسهم في الوصول للجاهزية التامة بشكل مبكر ووفقاً للبروتوكول الطبي للعودة إلى الملاعب».

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