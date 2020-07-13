بالصور.. النصر يواصل تدريباته في "ملعب مكيّف"

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

واصل فريق النصر تدريباته اليومية في مدينة دبي الرياضية بالملعب المكيف بحضور جميع اللاعبين المواطنين والأجانب، عقب انضمام اللاعب ريان مينديز -أحدث الوجوه الجديدة- للتدريبات.

وقال عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، عبدالرحمن محمد لـ "الإمارات اليوم”: "إن النصر لا يفكر حالياً في المعسكر الخارجي والسفر خارج الدولة بسبب الإجراءات الإحترازية مكتفياً بالتدريبات في الملعب المكيف لأطول فترة ممكنة لحين العودة إلى استاد آل مكتوم للتغلب على مشكلة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة في الوقت نفسه".

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