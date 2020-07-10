اتحاد الكرة يُخلي مسؤوليته عن إلغاء نتائج دوري الخليج العربي

المصدر: أحمد طارق ومنصور السندي ■دبي

علمت «الإمارات اليوم» أن اتحاد كرة القدم أخلى مسؤوليته عن قرار إلغاء دوري الخليج العربي ونتائجه، وعدم تتويج شباب الأهلي بطلاً للمسابقة، إلى جانب قرار إلغاء الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، وبالتالي عدم صعود كلّ من الإمارات ودبا الحصن إلى المحترفين، بعد أن كان الفريقان في صدارة دوري الهواة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الانضباط، أمس، الذي انعقد عبر نظام الاتصال المرئي عن بُعد، لمناقشة الشكوى التي تقدم بها نادي شباب الأهلي ضد كل من رابطة المحترفين واتحاد الكرة.

وأكد مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن ممثل اتحاد الكرة خلال الاجتماع شدد على أن رابطة المحترفين كيان منفصل ومسؤول عن القرارات التي يتخذها، والخاصة بإلغاء نتائج دوري الخليج العربي، عقب دعوة مجلس إدارة الرابطة للجمعية العمومية والتصويت على رفض زيادة عدد الأندية المحترفة إلى 16، والإبقاء على العدد الحالي 14 نادياً، وبالتالي إلغاء الهبوط والصعود، ما ترتب على ذلك أيضاً إلغاء الدوري دون تتويج المتصدر، علماً بأن شباب الأهلي كان يتصدر الترتيب حتى الجولة 19. وقال إن جميع هذه القرارات تقع تحت مسؤولية الرابطة، موضحاً أن اتحاد الكرة ليس له علاقة بشكوى شباب الأهلي في «قضية الموسم».

وأشار المصدر إلى أن الدفوع التي قدّمها ممثل رابطة المحترفين خلال الاجتماع، شهدت تكرار الاعتراض على قانونية تفويض ممثل شباب الأهلي في القضية، وهو الأمر الذي وافقت عليه لجنة الانضباط، وطلبت من شباب الأهلي إثباته في الجلسة المقبلة، بينما اقتصرت دفوع رابطة المحترفين على شكوى شباب الأهلي، بالتأكيد على صحة قرارات الرابطة، وإنكار الشكاوى والاتهامات كافة التي تقدم بها شباب الأهلي، ولكن من دون تقديم إجابات قانونية مفصلة على شكاوى النادي.

وقررت لجنة الانضباط خلال اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي، تأجيل البت في شكوى شباب الأهلي إلى الأربعاء المقبل، وذلك لمنح شباب الأهلي مهلة قانونية للاطلاع على مذكرتي رابطة المحترفين واتحاد الكرة وتجهيز رده القانوني عليهما، حتى تتمكن اللجنة من النظر في ذلك خلال اجتماعها المقبل، علماً أن لجنة الانضباط كانت قد منحت خلال جلستها السابقة مهلة لكل من اتحاد الكرة والرابطة للرد على شكوى شباب الأهلي ضدهما.

واستمعت لجنة الانضباط خلال اجتماعها الذي غاب عنه نائب رئيس اللجنة المستشار حمدان الزيودي، نظراً لطلبه من اللجنة التنحي عن النظر في هذه القضية، بشكل مفصل، إلى المذكرة التي تلقتها من الرابطة والدفوعات القانونية التي استندت اليها في قراراتها بعدم استكمال مسابقات الموسم الرياضي الحالي، وكذلك قدّم اتحاد الكرة بدوره دفوعاته القانونية. وتضمنت شكوى شباب الأهلي، مطالب عدة تتمثل في إلغاء جميع القرارات التي أصدرها مجلس إدارة الرابطة.

يذكر أن هيئة التحكيم الرياضي في اتحاد الكرة التي تنظر بدورها أيضاً في هذه الشكوى في مسار قانوني آخر، كانت قد قررت خلال جلستها الأخيرة، وبعد اطلاعها على ملف الدعوى، تأجيل البت فيها إلى جلستها المقبلة المقررة الإثنين المقبل. وكشف مصدر قانوني أنه يحق لشباب الأهلي طلب مهلة كافية لتجهيز رده القانوني على كل ما جاء في مذكرتي رابطة المحترفين واتحاد الكرة.

- اتحاد الكرة أكد أنْ لا علاقة له بشكوى شباب الأهلي في «قضية الموسم»

- لجنة الانضباط أجّلت النظر في الشكوى إلى الأربعاء المقبل.

- «الرابطة» لم تقدّم إجابات قانونية مفصلة على شكاوى النادي، وكررت الاعتراض على ممثل شباب الأهلي.

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