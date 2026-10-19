الفيفا يعاقب حسام وإبراهيم حسن وزيكو

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الإثنين، تلقيه قرارات من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي "فيفا"، بإيقاف حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، ثلاث مباريات لكل منهما، واللاعب مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" خمس مباريات، على خلفية مباراة مصر والأرجنتين في مونديال 2026.

وقال الاتحاد المصري، في بيان، إنه طلب رسميا الحصول على الأسباب والحيثيات التفصيلية للعقوبات، لدراستها وتقييم الموقف القانوني، تمهيدا لاتخاذ إجراءات الاستئناف وفقا للوائح فيفا.

ولم يورد البيان تفاصيل المخالفات المنسوبة إلى كل من الثلاثة أو الحيثيات التي استندت إليها لجنة الانضباط في قراراتها.