وكالات

أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عزمها سلوك جميع المسالك القانونية المتاحة للطعن في قرار محكمة التحكيم الرياضي (الكاس)، المتمثل بقبول طعن الاتحاد السنغالي لكرة القدم وإلغاء قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي ”كاف“ باعتبار المغرب فائزاً بالمباراة النهائية بنتيجة 3-0.

وأعاد الحكم اعتماد النتيجة التي انتهت إليها المباراة على أرض الملعب، إذ فازت السنغال على المغرب بهدف دون رد بعد التمديد، في النهائي الذي أقيم على ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط يوم 18 يناير 2026، ليُحتسب اللقب القاري الثاني في تاريخ السنغال.

وأعربت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بيان عن استغرابها واحتجاجها لعدم أخذ مطلبها بعين الاعتبار، والمتمثل في ترتيب الآثار القانونية اللازمة على الممارسات التي من شأنها المساس بنزاهة ومصداقية المسطرة التحكيمية، ولا سيما ما تم التأكد منه بشأن حصول تواصل بين المحكم الألماني أولريش هاس ورئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، قبل 48 ساعة من صدور القرار.

وأكدت أن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار التوجه الذي كرسته مؤخراً كل من الهيئة الدولية المشرفة على قوانين كرة القدم (IFAB) والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بشأن مغادرة اللاعبين أرضية الملعب دون إذن من الحكم، وما يترتب عن ذلك من مسؤوليات وعقوبات انضباطية.