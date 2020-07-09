مسار شكوى شباب الأهلي في قضية إلغاء الدوري يتحدّد اليوم

المصدر: منصور السندي - دبي

تبحث لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها المرتقب عند الساعة الثانية ظهر اليوم، عبر نظام الاتصال المرئ عن بُعد، الشكوى التي تقدم بها نادي شباب الأهلي ضد كل من رابطة المحترفين واتحاد الكرة، وذلك على خلفية قرار رابطة المحترفين بإلغاء نتائج دوري الخليج العربي، عقب دعوة مجلس إدارة الرابطة للجمعية العمومية والتصويت على رفض زيادة عدد الأندية المحترفة إلى 16 والإبقاء على العدد الحالي 14 نادياً، وبالتالي إلغاء الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، وكذلك الصعود إلى دوري المحترفين، ما ترتب على ذلك أيضاً إلغاء الدوري دون تتويج المتصدر، علماً بأن شباب الأهلي كان يتصدر الترتيب حتى الجولة 19.

وعلمت، «الإمارات اليوم»، بأن كل الاحتمالات باتت مفتوحة بشأن اختصاص لجنة الانضباط بالنظر في هذه الدعوى من عدمه.

ويعدّ اجتماع اليوم حاسماً في تحديد مسار هذه القضية، وينتظر أن يكشف الكثير من الأمور بشأن مجريات هذه القضية وفك طلاسمها، وعما إذا كانت لجنة الانضباط هي الجهة المختصة بالنظر في هذه الدعوى، والمضى فيها أم رفضها بداعي عدم الاختصاص.

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