إنذار خورفكان لعدم إدراج عقود لاعبيه لدى اتحاد الكرة

المصدر: منصور السندي - دبي

قررت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها أول من أمس، بنظام الاتصال المرئي عن بُعد، برئاسة المستشار عادل الجنيبي، قبول الدعوى المقدمة من نادي خورفكان مع توجيه إنذار إليه، وبالتالي إلغاء القرار الصادر ضده من قبل لجنة الانضباط، الذي قضى بإلزامه دفع 200 ألف درهم، بواقع 100 ألف درهم، كمخالفة بعد إنهائه عقد اللاعبين عيسى سعيد، وماجد المسماري.

وقضت اللجنة أيضاً بتوجيه الإنذار الخطي، إلى النادي لعدم إدراج عقود لاعبيه لدى اتحاد الكرة.

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