«ماي شون» تفوز بالجولة الثالثة من كأس الوثبة في بلجيكا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حسمت الفرس «ماي شون» لمارسيل ميسي، وبإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة تراسي مينوت لقب الجولة الثالثة عشرة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، التي أقيمت أول من أمس بمضمار وارجيم في مملكة بلجيكا، ضمن فعاليات النسخة 12 من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

تأتي إقامة السباق تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

واجتذب السباق، البالغ طوله 1600 متر، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 5000 يورو، تسعة خيول من: بلجيكا وهولندا، وفرنسا والمملكة المتحدة، وجاء حافلاً بالإثارة والتكافؤ.

وقال بيان صحافي: «سجلت البطلة المنحدرة من نسل (نشوان الخالدية)، والبالغة من العمر خمس سنوات، زمناً قدره 1:47:16 دقيقة، وبفارق 0.75 طول، على حساب الوصيف (الأمين) لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بإشراف جيمس أوين، وقيادة ستيفان برو، فيما جاء بالمركز الثالث بفارق عنق عن الثاني (إماراتي)، بإشراف جيمس أوين، وبقيادة ستيفان هيلين».

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