حتا يجدد استعارة عبدالله كاظم من الوصل

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أعلن نادي حتا على حسابه الرسمي في "تويتر" عن "تجديد إستعارة اللاعب عبدالله كاظم قادماً من نادي الوصل"، ليواصل سياسته في الحفاظ على لاعبيه الموجودين معه منذ الموسم الماضي بعدما نجح في إبرام صفقته التاسعة خلال فترة الإنتقالات الحالية.

وحضر تجديد التعاقد المدير التنفيذي المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم علي البدواوي.

وكان حتا قد أعلن عن ثمان صفقات سابقة ما بين تجديد إعارة، وتعاقد مع لاعبين شباب في حين لم يستقر على لاعبيه الأجانب حتى الآن، في انتظار رأي المدرب اليوناني كونتيس الذي جدد تعاقده أيضاً مع الفريق للموسم الثاني على التوالي.

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