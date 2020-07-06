وكيل لاعبين: المنصوري رفض التجديد للظفرة.. و3 عروض أمام جشك

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف وكيل اللاعبين حمد الدوسري، عن رفض لاعب الظفرة سهيل المنصوري تجديد عقده مع ناديه، خصوصاً أنه يمتلك أكثر من عرض في انتظار تحديد الأنسب منها.

وقال الدوسري لـ«الإمارات اليوم»: «يملك سهيل المنصوري عروضاً من أندية العين وشباب الأهلي وبني ياس، ويعد عرض شباب الأهلي الأكثر جدية في الحصول على خدمات اللاعب الذي لايزال يبحث في كل العروض المقدمة إليه».

وتألق المنصوري بشكل كبير مع فريق الظفرة خلال الفترة الماضية، ما جعل العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع اللاعب الموسم المقبل. من جهة أخرى، أكد الدوسري أن لاعب شباب الأهلي أحمد عبدالله جشك، حصل على الضوء الأخضر من شباب الأهلي منذ أسبوعين للرحيل عن الفريق على سبيل الإعارة من أجل ضمان المشاركة في المباريات لأكبر فترة ممكنة، وقال: «إن اللاعب تلقّى عدداً من العروض أبرزها من الوصل وحتا وعجمان».

ويعتبر أحمد جشك من فئة اللاعبين أبناء المواطنات، وظهر مع شباب الأهلي منذ موسم 2018-2019، وتألق في عدد من المباريات والأهداف الحاسمة مع الفريق، ولكن كثرة النجوم حالت دون وجوده بنسبة كبيرة مع شباب الأهلي لتسمح له الإدارة بالرحيل.

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