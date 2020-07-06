55 عداء إماراتياً في سباق «بوكاري سوِت»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرّم مجلس دبي الرياضي الفائزين في «سباق بوكاري سوِت»، الذي أقيم يوم الجمعة الماضي، بمشاركة أكثر من 350 عداء من مختلف الجنسيات والأعمار، بينهم 55 عداء إماراتياً، ونظمه المجلس وشركة «بوكاري سوِت» اليابانية.

وقال بيان صحافي: «سلّم أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ومساعد الأمين العام، ناصر أمان آل رحمة، ومدير المبيعات في شركة «بوكاري سوِت»، محمود بسيوني، ومدير التطوير في الشركة، مانوج ألين، الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى في مختلف فئات السباق، في الاحتفالية التي أقيمت، صباح أمس، بمقر المجلس في حي دبي للتصميم».

ورحب سعيد حارب بالفائزين في السباق، وقال: «نحن سعداء بنجاح هذا السباق الذي جمع بين الجري الداخلي والخارجي لمسافة خمسة كيلومترات و10 كيلومترات، وتم فيه اعتماد النتائج حسب الأنظمة المعتمدة في سباقات التنافس عن بعد، لضمان أكبر قدر من الدقة فيه، بمشاركة أكثر من 350 من الرجال والنساء ومن مختلف الجنسيات، وسعادتنا كبيرة بمشاركة أبناء الدولة من الفتيات والرجال، وكذلك مشاركة أصحاب الهمم في هذا السباق، حيث يسعى مجلس دبي الرياضي إلى نشر ممارسة الرياضة بين الجميع، وتطويرها لتصل إلى أعلى المستويات، كما نحرص على أن تحمل ميداليات بطولاتنا رسائل للعالم، وميدالية هذا الحدث تحمل صورة أبطال خط الدفاع الأول من الأطباء والممرضين ومنتسبي الشرطة والدفاع المدني، والمتطوعين من مختلف التخصصات، وذلك تعبيراً عن تقديرنا لهم».

ووصل عدد العدائين الإماراتيين المشاركين في السباق إلى 55، من بينهم 36 من الرجال و19 من النساء، فيما بلغ إجمالي عدد المشاركين من الرجال في السباق بشكل عام إلى أكثر من 250 مشاركاً، وبلغ عدد المشاركات من النساء أكثر من 100.

وفاز المغربي عبدالعالي بوعزاوي بالمركز الأول في فئة الجري مسافة 10 كيلومترات للرجال، وفي سباق الجري 10 كيلومترات فئة النساء فازت المغربية لطيفة الصاروخ بالمركز الأول.

وفي سباق الجري لمسافة خمسة كيلومترات فئة الرجال فاز المغربي أنور الغوز بالمركز الأول، وفي سباق الجري لمسافة خمسة كيلومترات فئة النساء فازت الأميركية يسرى منصور بالمركز الأول، تلتها الإماراتية رقية محمد عبيد المرزوقي في المركز الثاني، وحلت الإماراتية نور كحيل في المركز الثالث.

وفي سباق الجري 10 كيلومترات على جهاز الجري فئة الرجال، فاز الأفغاني عبدالله هادي أحمد أقباق، وفي سباق 10 كيلومترات على جهاز الجري فئة النساء فازت الأردنية عبير عمر محمد النجار بالمركز الأول، وفي سباق خمسة كيلومترات على جهاز الجري فئة النساء فازت الإماراتية أمل ماجد المهيري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news