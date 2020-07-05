حتا يجدد إعارة خلف الحوسني

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أعلن نادي حتا تجديد إعارة لاعبه خلف الحوسني، لمدة موسم واحد، قادماً من نادي الظفرة، ويعتبر هذا هو التعاقد الثامن للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، في محاولة من مجلس الإدارة للحفاظ على الشكل العام للفريق، الذي ظهر به الموسم الماضي. ونشر الحساب الرسمي لنادي حتا، على موقع «إنستغرام»، صورة توقيع اللاعب على عقد الإعارة، بعدما كان النادي قد أعلن من قبل عن سبع صفقات على مستوى اللاعبين المواطنين.

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