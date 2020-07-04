حتا يجدد تعاقده مع المدرب اليوناني كونتيس

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أعلن نادي حتا عبر موقعه الرسمي في "تويتر" تجديد تعاقده مع المدرب اليوناني كريستوس كونتيس لموسم واحد "دعماً للاستقرار ولما قدمه في الموسم الماضي من عروض مع الفريق"، جاء ذلك بعد أقل من إسبوعين من إعلان النادي عن نهاية عقد المدرب مع الفريق لعدم التوصل إلى إتفاق بين الطرفين على تجديد التعاقد.

وقاد المدرب كونتيس فريق حتا في الموسم الماضي، وقدم عروضا رائعة، إلا أن النتائج لم تخدمه وكان قريبا من الهبوط لولا إلغاء بطولة الدوري.

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