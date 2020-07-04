رحيل عبد العزيز محمد وعلي محمد عن نادي الشارقة

المصدر: منصور السندي-الشارقة

أعلن نادي الشارقة الإستغناء عن خدمات كل من مدير الفريق الأول لكرة القدم عبد العزيز محمد وإداري الفريق علي محمد بعد مسيرة حافلة مع الفريق حققا خلالها إنجازات كبيرة أبرزها الفوز بلقب الدوري وكأس سوبر الخليج العربي .

وقال النادي على صفحته الرسمية عبر على " توتير" شركة كرة القدم تتقدم بالشكر الجزيل إلى " عبدالعزيز محمد " مدير الفريق الأول، و" علي محمد " إداري الفريق تقديراً لجهودهما وعطاءهما طوال فترة عملهما السابقة، مع فائق أمنياتها لهما بمزيداً من التوفيق والنجاح".

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