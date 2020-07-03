الشارقة يجدّد عقد المدرب عبدالعزيز العنبري لموسمين

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أكّد عضو مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم مدير التعاقدات وشؤون الاحتراف، بدر أحمد الحمادي، لـ«الإمارات اليوم»، أن نادي الشارقة جدد عقد المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري للاستمرار مع الشارقة للموسمين المقبلين. وقال إن هذه الخطوة تأتي «في أعقاب النجاحات الكبيرة التي حققها مع الفريق، أبرزها الفوز بلقب الدوري وكأس سوبر الخليج العربي».

وحضر التوقيع، رئيس مجلس إدارة النادي علي سالم المدفع، ورئيس شركة الكرة عبدالله العجلة. وقال العنبري في تصريح صحافي إنه يتمنى أن يكون عند حسن ظن الجميع في المرحلة المقبلة. وقال: طموحي مثل أي مدرب وهو السعي للأفضل دائماً وتحقيق النجاحات في مهنتي، وأسعى بشكل كبير لتحقيق الإنجازات لهذا النادي». يذكر أن العنبري تولى تدريب الفريق في أكتوبر 2017، ويقترن إسمه بالعودة التاريخية للنادي بتحقيق لقب دوري الخليج العربي.

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