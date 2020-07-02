الغساني: لعبت حافي القدمين.. وفخور بتجديد «رعاية نايكي»

المصدر: معاذ كمبال – أبوظبي

كشف مهاجم فريق الوحدة، يحيى الغساني، عن أنه قام أخيراً بتجديد عقد الرعاية الذي يربطه بالشركة العالمية الاميركية «نايكي» المتخصصة في المستلزمات الرياضية، بينما تحدث في رسالة ملهمة عبر حسابه في «إنستغرام» عن مشواره في الكرة، وفخره باللعب لصالح الوحدة وحمل القميص الوطني.

وقال الغساني لمتابعيه الذين يزيد عددهم على 40 ألفاً، إنه «لعب حافي القدمين في صغره في الشعبيات، كونه لم يكن يملك حذاء خاصاً، وكان واثقاً من أنه سينجح يوماً ما في اللعب على المستوى الاحترافي». وشدد على أنه بعد التحاقه بأكاديمية نادي الوحدة تطور مستواه للأفضل، وأن أجمل ما يتذكره حصوله على حذاء رياضي من شركة نايكي». وتحدث الغساني بفخر عن مشواره مع المنتخب الأولمبي، حيث كان أول أهدافه الدولية في مرمى سنغافورة في مباراة ودية.

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