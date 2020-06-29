لاعبو الظفرة يخضعون لفحص «كورونا» استعداداً لعودة النشاط

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

خضع لاعبو فريق الظفرة لكرة القدم إلى فحص فيروس «كورونا»، في إطار المرحلة الثانية لخطة استئناف النشاط الرياضي في أبوظبي، التي أطلقها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ودائرة الصحة، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة البلديات والنقل.

وقال مصدر، لـ«الإمارات اليوم»: «إن فحوص لاعبي الظفرة انطلقت، أمس، وستستمر حتى يوم غدٍ، للوقوف على صحة لاعبي الفريق، قبل انطلاقة المرحلة الأولى من المعسكر، الذي سيبدأه الفريق بعد أسبوعين داخل الدولة، تحضيراً للموسم الكروي الجديد، إذ سينطلق المعسكر بإخضاع اللاعبين للفحص الطبي السنوي، بينما ينتظر عودة اللاعبين الأجانب ومدرب الفريق في الأيام المقبلة للدولة».

الفحوص تستمر، حتى يوم غدٍ، للوقوف على صحة اللاعبين قبل المرحلة الأولى من المعسكر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news