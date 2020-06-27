«مجلس فني» لمتابعة مشاركة الأندية في دوري أبطال آسيا

المصدر: سيد مصطفى ■دبي

كشف عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين لكرة القدم، رئيس اللجنة الفنية، حسن المري، أن الرابطة بصدد تشكيل «مجلس فني»، يختص بمتابعة وتقييم مشاركة الأندية الإماراتية في دوري أبطال آسيا بهدف تحفيزها على المنافسة بقوة على لقب البطولة.

وقال المري خلال مشاركته في حلقة من برنامج «مجلس دورينا» على قناة رابطة المحترفين في «يوتيوب»: إن «مجلس إدارة الرابطة قرر تخصيص حوافز مالية للأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا، ويعكف حالياً على وضع الضوابط الخاصة بتلك المكافآت، من دون الكشف عما إذا كانت تلك المكافآت سيتم صرفها اعتباراً من النسخة الحالية أو المقبلة».

وأضاف: «تضع الرابطة مشاركة أنديتنا في البطولة الآسيوية في مقدمة اهتماماتها لاعتبارات عدة أهمها الحفاظ على تقديم الدوري الإماراتي في مقدمة التقييم لأفضل دوريات القارة الصفراء، بعدما أصبحت نتائج الأندية المشاركة في دوري الأبطال تحظى بالنسبة الأعلى من نقاط التقييم».

وأوضح: «لا نهدف لتحسين ترتيب دورينا القاري فقط، وإنما هدفنا الأكبر أن تتغير نظرة الأندية المحلية في التعامل مع البطولة الآسيوية بقدر أكبر من الاهتمام».

وأكمل: «أتمنّى أن تأخذ أنديتنا المحلية البطولة الآسيوية مثلما يفعل نادي العين الذي يضع البطولة القارية في كل موسم هدفاً أساسياً في خططه، مما جعل مشاركاته هي الأبرز، على العكس من الباقين الذين يلعبون في بعض الأحيان بالصف الثاني».

وسجل العين أفضل نتائج الفرق الإماراتية في آخر أربع سنوات حينما بلغ المباراة النهائية، قبل أن يخسر اللقب القاري أمام وجونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي.

وأشار عضو مجلس إدارة الرابطة إلى أن: «اللجنة الفنية وضعت في الاعتبار عند وضع التصور المبدئي لجدول الموسم الجديد 2020-2021، المشاركة الآسيوية، بما يضمن استعدادات الأندية بشكل جيد للمباريات وتوفير أوقات للراحة بعد انتهاء مبارياتها القارية بفترة لا تقل عن خمسة أيام، لتوفير الأجواء المثالية وبما يخدم تحقيق الأهداف المنشودة من تلك المشاركة».

وشدّد حسن طالب المري على أن الرابطة لا تملك محاسبة الأندية المحلية على إخفاقاتها القارية، ولا تحديد أسماء المشاركين في تلك البطولة، وقال: «هذا الأمر متعلق بفكر إدارات الأندية التي نتمنّى أن يتغير عما كان من قبل، خصوصاً إذا وضعنا في الاعتبار أن لدينا كوادر جيدة للاعبينا، بدليل أن هناك بعض الأسماء التي برزت في آخر سبع سنوات سواء على مستوى أفضل لاعب في القارة، أو الهدافين أو حتى على صعيد اختيار أسماء عدة في التشكيلة المثالية للبطولة القارية، وهذا يؤكد أننا نملك أساساً جيداً نستطيع أن نبني عليه للمنافسة القوية على اللقب».

وسبق أن وقع الاختيار من قبل على كل من لاعب شباب الأهلي، أحمد خليل، ولاعب العين الأسبق والجزيرة الحالي، عمر عبدالرحمن كأفضل لاعبين في القارة الصفراء في عامي 2015 و2016.

وحول التصورات التي وضعتها اللجنة الفنية في حالة بلوغ الأبيض المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022، قال حسن طالب المري: «اللجنة الفنية قد تشاورت مع لجنتي المنتخبات والمسابقات في اتحاد الكرة قبل عرض التصور النهائي الخاص بروزنامة الموسم الجديد على الأندية في الأسبوع الماضي، إذ تم وضع كل الاحتمالات الخاصة بمشاركة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم».

الرابطة سجلت ملاحظات الجمهور للموسم الجديد

قال المري إن «الرابطة تضع في عين الاعتبارات الملاحظات كافة التي سجلتها الجماهير، والتي تعوق حضورهم إلى الملاعب لمتابعة المباريات التي تنظمها رابطة المحترفين».

وأوضح: «وصلنا العديد من الملاحظات وستُكلف اللجنة المعنية بمتابعة الملاعب قبل انطلاق الموسم، بالتشديد على الأندية بالعمل على حلها، وسنعمل على تقديم أفضل خدمة ممكنة بما يُرضي طموحات الجماهير، التي يسهم حضورها في ارتفاع المستوى الفني بلا شك للمباريات».

حسن المري:

«أتمنّى أن تأخذ أنديتنا البطولة الآسيوية هدفاً أساسياً مثلما يفعل نادي العين».

«نتائج دوري الأبطال تحظى بالنسبة الأعلى من نقاط تقييم أفضل دوريات القارة الصفراء».

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