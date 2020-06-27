مهرة غودولفين «ميشيلين» تخوض تحدّي «ريغريت ستيكس» الأميركي اليوم

المصدر: جوني جبور - دبي

تسعى مهرة غودولفين «ميشيلين» إلى تحقيق انتصارها الأول ضمن سباقات «جروب 3»، حين تدخل اليوم التحدي على لقب سباق «ريغريت ستيكس» الأميركي، الذي يقام على مضمار تشرشل داونز في مدينة لويسفيل بولاية كنتاكي، ويجري لمسافة 1800 متر عشبي.

وتمتلك المهرة، البالغة من العمر ثلاث سنوات، والتي يتولى تدريبها مايكل ستيدام، الحظوظ القوية في «ريغريت ستيكس»، بعد أن أظهرت قدراتها على صعيد المضامير الأميركية، بتحقيقها لفوز حاسم في مشاركتها الأخيرة، في سباق «هوني رايدر ستيكس»، الذي جرى لمسافة 1700 متر على مضمار «غولف ستريم بارك» في الثاني من مايو الماضي، كما سبق لها الفوز في سباق مصنف ضمن عمر خيول السنتين، والذي أقيم على مضمار «ترامب باي داونز» في ديسمبر من العام الماضي.

وأكد المدرب مايكل ستيدام، في تصريحات صحافية تولى نشرها موقع «غودولفين» الرسمي، جهوزية المهرة للمنافسة على لقب سباق «ريغريت ستيكس»، وقال ستيدام: «أظهرت المهرة (ميشيلين) مستويات طيبة في تدريباتها الأخيرة منذ فوزها في سباق (هوني رايدر ستيكس)، وكنا نبحث عن مثل هذه النوعية من الانتصارات التي تمنحها الفرصة للارتقاء بالمنافسة الى مسافة أطول قليلاً، وأعتقد أن ذلك سيصب في مصلحتها».

وأضاف: «سباقها الوحيد المخيب للآمال هذا العام جاء في (فلوريدا أوكس)، لكنها أثبتت أن تلك المشاركة كانت بمثابة الكبوة في مسيرتها، لتعود مجدداً لخوض تحدٍّ جديد تحت قيادة الفارس جو برافو الذي يعرفها جيداً، وأعتقد أننا في وضع جيد، ونملك الحظوظ القوية لتحقيق الفوز».

السباق يقام على مضمار تشرشل داونز في مدينة لويسفيل بولاية كنتاكي، ولمسافة 1800 متر عشبي.

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