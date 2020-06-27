الجولة الـ 11 لكأس الوثبة للخيول في ضيافة وارسو اليوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يحتضن مضمار سلوسفيك بالعاصمة البولندية وارسو، اليوم، فعاليات الجولة الحادية عشرة من سلسلة كأس الوثبة ستاليونز، ضمن روزنامة النسخة الثانية عشرة لمهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتأتي إقامة السباق بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي.

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