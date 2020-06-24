خاص: شباب الأهلي يقدم شكوى جديدة لدى هيئة التحكيم ويطلب تنحية الزيودي عن القضية

المصدر: أحمد طارق-دبي

علمت "الإمارات اليوم" أن شباب الأهلي تقدم بطلب رسمي إلى هيئة التحكيم الرياضي في اتحاد كرة القدم، يطلب خلاله تتويج "فرسان دبي" بلقب دوري الخليج العربي، لنسخة 2019-2020، التي قررت رابطة المحترفين إلغائها، دون تتويج متصدر لائحة الترتيب، بعد الدعوة إلى جمعية عمومية وتصويت الأندية على رفضها لتتويج شباب الأهلي بطلاً للدوري، إلى جانب رفضها زيادة عدد أندية المسابقة في الموسم المقبل إلى 16 نادياً.

وقال مصدر في شباب الأهلي لـ "الإمارات اليوم" إن النادي توجه برسالة رسمية إلى هيئة التحكيم الرياضي في اتحاد الكرة، يطالب خلالها بتتويج الفريق بطلاً للدوري، وبطلان الإجراءات التي اتخذتها رابطة المحترفين، بإلغاء المسابقة دون تحديد البطل، وعدم قانونية دعوى الرابطة لعقد جمعية عمومية للتصويت على تتويج شباب الأهلي من عدمه.

في المقابل كشف عن أن شباب الأهلي طلب تنحية نائب رئيس لجنة الانضباط المتحدث الرسمي المستشار حمدان الزيودي من النظر في شكوى النادي التي تقدم بها إلى اللجنة، والتي طالب فيها شباب الأهلي بإلغاء كل القرارات التي أصدرتها الجمعية العمومية الأخيرة لرابطة المحترفين، وبينها قرار إلغاء الدوري، والشكوى ضد اتحاد الكرة بداعي قيامه بالتصديق على القرارات التي أصدرتها الرابطة، وكذلك الجمعية العمومية للرابطة بإلغاء الدوري.

وأوضح أن الزيودي خالف اللوائح الخاصة بلجنة الانضباط، مبيناً أن المادة 9 في اللائحة الخاصة باللجنة والتي أشارت إلى أهمية حيادية أعضاء اللجنة، ونصت على: "يمتنع أعضاء اللجنة بالإفصاح عن رأيهم صراحة أو ضمناً في المسألة المنظورة أمامهم وقبل صدور أي قرار نهائي فيها من قبل اللجنة"، مشيراً إلى نائب رئيس لجنة الانضباط تحدث في وسائل الإعلام قائلاً إن قرارات رابطة المحترفين بشأن إلغاء الدوري صحيحة، وهو ما يتعارض مع الشكوى التي تقدم بها شباب الأهلي بالشأن نفسه.

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