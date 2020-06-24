مختصون: شباب الأهلي استند في شكواه إلى ثغرتين قانونيتين

المصدر: منصور سندي - دبي

قال قانونيون مختصون في الشأن الرياضي، وكرة القدم على وجه الخصوص، لـ«الإمارات اليوم»، إن نادي شباب الأهلي استند في شكواه ضد رابطة المحترفين، إلى ثغرتين قانونيتين، هما عدم اكتمال النصاب القانوني خلال اجتماع الجمعية العمومية للرابطة، وما ترتب على قراراتها من تبعات، ثم لجوء الرابطة إلى عملية التصويت في القرار الخاص بزيادة عدد الأندية المحترفة من عدمه، وبالتالي ما ترتب عليه من قرار بإلغاء الدوري دون تتويج بطل للمسابقة. مشيرين إلى أن شباب الأهلي قد لا يحصل على النتيجة التي يسعى إليها.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين سابقاً، الدكتور سليم الشامسي، إنه ليس صلاحيات لجنة الانضباط إلغاء مسابقات، أو تتويج فريق بلقب بطولة، لافتاً إلى أن شباب الأهلي استند في شكواه بما عده خرق الرابطة للوائح والقوانين.

وقال إنه لا يجوز لمجلس إدارة الرابطة أن يحول الأمر إلى التصويت، مشيراً إلى أن الثغرة الثانية هي عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت، بتسعة من أصل 14، بينما الذي تم ثمانية من 14. وقال إن جهة أخرى قد تكون لها القدرة على الفصل في هذه الشكوى، وهي هيئة التحكيم الرياضي.

من جانبه، قال رئيس لجنة الاستئناف السابق في اتحاد الكرة، المستشار سعيد الزحمي، إذا كانت الرابطة استندت في قرارها بإلغاء الدوري إلى وجود قوة قاهرة، فكيف تقوم في الوقت نفسه بمشاركة الأندية الرأي في هذا القرار، من خلال الدعوة لعقد جمعية عمومية؟ لأنه بمشاركتها للأندية الرأي خلال العمومية في قرارها، هذا ينفي صفة القوة القاهرة».

وتابع: «الإجراءات المتبعة في هذه الأمور أن ترفع الرابطة الأمر إلى الأمانة العامة لاتحاد الكرة، ثم يتم تحويلها إلى جهة الاختصاص، وهي لجنة الانضباط التي تنظر فيها وتصدر قراراً بشأنها، ومن ثم يحق للأطراف المتنازعة تقديم طعن في القرار إلى لجنة الاستئناف».

أما رئيس هيئة التحكيم الرياضي السابق في اتحاد الكرة الدكتور يوسف الشريف فقال إن قرار إلغاء الدوري مسألة تقديرية، والرابطة خولت بالتالي في هذا الخصوص السلطة العليا بالنسبة لها وهي الجمعية العمومية، لذلك لا اعتقد أن نتيجة الشكوى ستكون في مصلحة شباب الأهلي.

وأضاف: «من وجهة نظري ليس هناك خطأ يستوجب إعادة النظر في القرار، وكان الأفضل أن يتقدم شباب الاهلي بشكواه إلى هيئة التحكيم الرياضي، وليس لجنة الانضباط».

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