مؤتمر دولي لاتحاد الكرة اليوم عن مستقبل كرة القدم بعد «كورونا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يُنظم اتحاد الإمارات لكرة القدم، بالشراكة مع رابطة المحترفين الإماراتية، و(ISC)، اليوم، مؤتمراً رياضياً دولياً عبر نظام الاتصال المرئي عن بُعد، تحت عنوان «(كوفيد-19) وكرة القدم.. كيف تَغيَّرَ شكل المستقبل؟»، ويعدّ المؤتمر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، حيث يشارك به نخبة من الشخصيات الرياضية المحلية والعالمية، يتقدمهم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي، فضلاً عن عدد من الخبراء العالميين الذين سيتحدثون عن مستقبل كرة القدم ما بعد جائحة «كورونا».

وينطلق المؤتمر الساعة الثانية ظهراً بكلمات للشيخ راشد بن حميد النعيمي، والشيخ سلمان بن إبراهيم، والمدير التنفيذي لـ(ISC)، نايجل فليتشر، ثم تعقد الجلسة الأولى، التي يتحدث فيها أمين عام اتحاد الكرة، محمد بن هزام الظاهري، وأمين عام الاتحاد الآسيوي، داتو ويندسور، ورئيس قسم التسويق العالمي للدوري الألماني، بيير ناوبيرت، ويديرها كيفين روبيرتس، تحت عنوان «كرة القدم.. (كوفيد-19) ماذا بعد؟».

وتبدأ الجلسة الثانية الساعة الرابعة والربع، تحت عنوان «التحديات القانونية لصناعة كرة القدم بعد الجائحة»، التي سيترأسها راج كوريا، الرئيس التنفيذي لشركة Fortus Sport and Media، ويشارك فيها رئيس إدارة الاحتراف في الاتحاد الدولي لكرة القدم، أورنيلا بيليا، والمدير القانوني بالإنابة في الاتحاد الآسيوي، أندرو ميرسر، ورئيس الدعم القانوني والجماهيري بنادي فرانكفورت الألماني، فيليب ريشكي.

وستكون الجلسة الثالثة عن «الحالة التنافسية.. توظيف اللاعبين وكفاءة التنمية بعد

(كوفيد-19)».

أما الجلسة الرابعة فتتطرّق إلى «الآثار والفرص التجارية لصناعة كرة القدم بعد

(كوفيد-19»، ويديرها ريتشارد كلارك، بمشاركة كل من وليد الحوسني، المدير التنفيذي لرابطة المحترفين، وإيمي لي، خبيرة الحقوق الإعلامية Snavie، وكيران ماكجواير، خبير المالية في كرة القدم والمحاضر بجامعة ليفربول. وتختتم بجلستين، عن «براعم كرة القدم.. تأمين مستقبل الكرة بعد الجائحة»، وأخرى ختامية عن «طرق تدريب وتطوير التحكيم ما بعد (كورونا)».

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