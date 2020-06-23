حسن إسماعيل عضوا بلجنة مسابقات الاتحاد العربي لأكاديميات الكرة

المصدر: منصور السندي - دبي

اختارت لجنة المسابقات في الاتحاد العربي لأكاديميات كرة القدم، المحاضر الفني الدولي المعتمد بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق حسن إسماعيل، عضوا في اللجنة، وذلك ضمن الخطط الجديد لعمل اللجنة في المرحلة القادمة، علما أن حسن إسماعيل يتمتع بخبرات فنية كبيرة اكتسبها خلال مشواره الطويل في المجال الرياضي سواء كان محاضرا أو مدربا لحراس المرمى.

وعبر حسن إسماعيل في حديث لـ “"الإمارات اليوم" عن سعادته بهذا الاختيار، متمنيا أن يشكل وجوده إضافة جديدة للجنة الاتحاد العربي، في عملها الجديد خلال المرحلة المقبلة.

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