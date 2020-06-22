اهتمام عالمي بإنجاز المُهر غير المهزوم «بالاس بيير» في «سانت جيمس ستيكس»

المصدر: جوني جبور - دبي

احتفت وسائل الإعلام العالمية بالإنجاز الذي حققه المهر غير المهزوم «بالاس بيير»، المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عقب فوزه، أول من أمس، في سباق «سانت جيمس بالاس ستيكس»، ضمن اليوم الختامي في مهرجان «رويال أسكوت» البريطاني العريق.

وأكدت وسائل الإعلام العالمية أن إنجاز «بالاس بيير» يأتي امتداداً للإنجازات التي عادة ما تحققها خيول الإمارات في مهرجان «رويال أسكوت»، الذي احتفل، الثلاثاء الماضي، بانطلاق نسخته الـ309، في محفل امتد على مدار خمسة أيام، ضم 36 من أقوى أشواط سباقات المضامير العشبية على الساحة الدولية.

وأفردت شبكة التلفزة البريطانية «إي تي في»، تقريراً مفصلاً عن إنجاز المهر «بالاس بيير»، في تقرير حمل عنوان: «بالاس بيير ينتزع المجد في سانت جيمس بالاس ستيكس»، وأسهب الشرح في كيفية تدرج المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات في عالم السباقات، قبل أن ينتزع «بالاس بيير» المجد في أقل من عام، خصوصاً أن القادم من انتصارات في سباقات «التكافؤ»، خاض سباقه أمام أسماء سبق لها الفوز في سباقات «جروب 1» على الساحة الدولية، ورشحت بقوة لنيل اللقب، ومن أبرزها جوادان حلّا، قبل أسبوعين، في المركزين الثاني والثالث في سباق «2000 غينيس البريطاني»، بحجم «ويتشيتا» الذي يشرف عليه المدرب المخضرم الإيرلندي إيدين أوبراين، ومهر «غودولفين» المتألق «بيناتوبو».

وتحت عنوان «بالاس بيير يحافظ على سجله الخالي من الهزائم ويضيف لقباً كلاسيكياً»، أفرد موقع «ثورغروب نيوز» النمساوي «مقاله الرئيس الذي تناول فيه كيفية حفاظ المهر «بالاس بيير» على مسيرة انتصاراته المتتالية، وإضافته إلى سجل انتصاراته سباق ضمن فئة «جروب 1» بفوزه في «سانت جيمس بالاس ستيكس»، في مقال أفرد خلاله الموقع تسليط الضوء على كيفية نجاح المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات، وعلى مشاركته الأولى في سباقات «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، في تحقيق فوز باهر على حساب أسماء كوكبة من الجياد التي رشحت بقوة لانتزاع اللقب.

كما أشار الموقع، إلى أن انتصار «بالاس بيير» أهدى الفارس فرانكي ديتوري، الانتصار الـ73 تاريخياً، مع تسليط الضوء على تصريحات ديتوري عن السباق، حين قال: «يا له من يوم رائع، كنا على ثقة بقدرة (بالاس بيير) على المنافسة، بعد المستوى الرائع الذي ظهر به مطلع هذا الشهر في مضمار نيوكاسل».

موهبة كبيرة

سلّط موقع «بوست رايسينغ» البريطاني الشهير، المتخصص في سباقات الخيل العالمي، الضوء على مسيرة المهر «بالاس بيير» في عالم السباقات، وأن حصده لأربعة انتصارات متتالية يستند إلى موهبة كبيرة، خصوصاً أن المهر ينحدر من نسل الفحل «كينغمان» الذي سبق له الفوز تحت إشراف المدرب ذاته، جون غوسدن، بلقب «سانت جيمس بالاس ستيكس» في نسخة 2014.

كما أشار الموقع إلى رفعة الإنجازات التي عادة ما تحققها خيول الإمارات سنوياً في مهرجان «رويال أسكوت»، بالصورة ذاتها لنسخة 2020، التي توجت فيها خيول الدولة بـ12 انتصاراً، جاء آخرها بحلول اثنين من أقوى الجياد الإماراتية بالمركزين الأول والثاني، في سباق «سانت جيمس بالاس ستيكس»، فبجانب البطل «بالاس بيير»، ذهب المركز الثاني إلى مهر غودولفين المتألق «بيناتوبو».

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