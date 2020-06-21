5 معايير لاختيار حكام الرماية للبطولات الدولية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اجتمع مجلس إدارة اتحاد الرماية برئاسة اللواء الركن راشد الهاملي، بالحكام العاملين الذين أداروا المسابقات المحلية والمشاركات الخارجية، عبر التواصل المرئي «زووم»، لتقييم مسيرة الحكام خلال الفترة الماضية ووضع تصور لتطوير منظومة التحكيم.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة: ربيع أحمد العوضي، وسعيد بن محمد القاسمي، وسيف راشد هاشل الزحمي، والحكم الدولي حسن بن هدية الشحي، والمدير الفني للاتحاد الدكتور محمد عامر.

وأعرب رئيس اتحاد الإمارات للرماية في بيان صحافي عن سعادته بلقاء الحكام العاملين بالاتحاد، وقال: «نمر بتحد صعب لكننا نجحنا بروح الأسرة في عبور الكثير من التحديات السابقة، كما علمتنا دولتنا الغالية أن نخرج من التحدي بنجاح كبير، لنعكس التطور الحضاري والرياضي لدولتنا الغالية، وإننا في الاتحاد فخورون بمشاركاتكم التحكيمية الدولية والمحلية والتي أسهمت بشكل كبير في نجاح وتنظيم البطولات الماضية التي احتضنتها الدولة وأشرف عليها الاتحاد».

من جانبه قال رئيس لجنة الحكام راشد الزحمي: «فخورون بما قدمته منظومة التحكيم في اتحادنا خلال الفترة الماضية، ومنها القيادة التحكيمية لبطولة كأس العالم وبطولة نهائي كأس العالم بواسطة 23 حكماً، وكذلك البطولة العربية بالشارقة 2019، التي كانت محل إشادة من الجميع».

وناقش الحضور معايير اختيار الحكام للبطولات الدولية أو التحكيمية، حيث أفاد رئيس لجنة الحكام بأنه يتم اختيارهم بناء على خمسة معايير هي: «الكفاءة التحكيمية، الخبرات السابقة (بطولات، دورات، ورش عمل)، رغبة الحكم نفسه، إمكانية التفرغ للحكم، الموقع الجغرافي من مكان البطولة».

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