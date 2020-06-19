مجموعة متوازنة لمنتخب الناشئين في نهائيات آسيا

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أوقعت قرعة نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً لكرة القدم، التي جرت اليوم، ونظمتها إدارة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بنظام الاتصال المرئي، المنتخب الوطني في مجموعة متوازنة هي الثانية، التي تضم: طاجيكستان وعُمان واليمن، علماً بأن البطولة مقررة في البحرين من 25 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين، بمشاركة 16 منتخباً.

وبحسب نظام القرعة، فقد قسمت المنتخبات الـ16 على أربع مجموعات، بحيث ضمت كل مجموعة أربعة منتخبات تلعب بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، على أن تتأهل المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى قبل النهائي رسمياً للمشاركة في كأس العالم سنة 2021، المقررة في بيرو.

وتم تصنيف المنتخبات بناءً على نتائجها في البطولة الماضية. وفي بقية نتائج القرعة، جاء منتخب البحرين (مستضيف البطولة) على رأس المجموعة الأولى، مع كوريا الشمالية وقطر وإيران، وضمت الثالثة: كوريا الجنوبية وأوزبكستان والهند وأستراليا، والرابعة: اليابان وإندونيسيا والسعودية والصين.

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