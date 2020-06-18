«لورد نورث» بطلاً لـ «برنس أوف ويلز» في «رويال أسكوت» البريطاني

المصدر: جوني جبور - دبي

توج الجواد «لورد نورث»، المملوك لسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب جون غوسدن، وقيادة الفارس جيمس دويل، أمس، بطلاً لسباق «برنس أوف ويلز»، المخصص لخيول «جروب 1» لمسافة 2000 متر، في الشوط الرابع والرئيس، في ثاني أيام مهرجان «رويال أسكوت» البريطاني العريق للخيول، المقام في نسخته الـ309 حتى 20 الجاري، ويضم في أجندته 36 من أقوى الأشواط على الساحة الدولية.

وواصلت خيول الإمارات تألقها، ولليوم الثاني على التوالي في المهرجان العريق، بعد أن نجحت في إضافة أربعة انتصارات جديدة، من أصل الأشواط السبعة التي تضمنها اليوم الثاني، فبجانب «لورد نورث»، نجح الجواد «حكم»، المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب أوبن بوروز، وقيادة الفارس جيم كراولي، بطلاً لشوط «كينغ جورج الخامس ستيكس»، المخصص لخيول فئة «التكافؤ» لمسافة 2400 متر، والذي أتبع بتحقيق خيول «غودولفين» انتصارها الأول في مهرجان هذا العام، بعد أن توج الجواد «دارك فيجين» بإشراف المدرب مارك جونستون، وقيادة الفارس وليام بيوك، بطلاً للشوط الخامس «رويال هانت كب»، المخصص لخيول فئة «التكافؤ» لمسافة 1600 متر، قبل أن تكتمل الرباعية بفوز الجواد «فجيرة برينس»، المملوك للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف المدرب روجير فاريان، وقيادة الفارس أندريه أتزيني، بلقب الشوط السابع «كوبر هورس»، المخصص لخيول من عمر أربع سنوات فما فوق لفئة «التكافؤ» لمسافة 2800 متر.

على الجانب الآخر، يحمل الجواد «كروس كاونتر»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس جيمس دويل، آمال «غودولفين» في حصد اللقب السادس تاريخياً في سباق «كأس الذهب» لمسافة 4000 متر، والمخصص لخيول «جروب 1» الأعلى تصنيفاً على العالم، والذي يجري اليوم، في الشوط الخامس ضمن ثالث أيام المهرجان.

ويضم اليوم الثالث للمهرجان سبعة أشواط، أبرزها «كأس الذهب» الذي يعد ضمن سلسلة موسم سباقات الأبطال البريطاني، يقابلها شوط ضمن سباقات خيول «جروب 3»، وشوطان ضمن فئة ليستد، ومثلها ضمن فئة «هانديكاب».

وتبدو حظوظ «كروس كاونتر» البطل المتوج في سباق «ملبورن كاب» لخيول «جروب 1» في 2018، قوية في منح «غودولفين» لقبها السادس في «كأس الذهب»، بعد أن نجحت خيول الإسطبل الأزرق في انتزاع اللقب في خمس مناسبات، استهلت بثنائية لـ«كيف ترى» بالفوز في نسختي 1998 و2000، وأتبعت في 2004 مع الجواد «بابينيو»، و2012 مع الجواد «كالور فيجين»، والتي جاءت مكملة لانتصارين سبق أن تحققا بشعار الخيول المملوكة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي جاءت في هذا الشوط قبل تأسيس «غودولفين»، وسجلت باسم الجواد «سديم» البطل المتوج بلقبي نسختي 1988 و1989.

كما تعول «غودولفين» آمالها في «كأس الذهب» على الجواد الواعد «مونلايت سبريت»، الذي سبق له الحلول رابعاً العام الماضي في سباق «كوينز فاز» لخيول «جروب 2»، وأتبعه بمركز الوصيف في سباق أقيم على مضمار «لونغشامب» الفرنسي، خلف الجواد الفائز «تكنيشان» والذي سينطلق بدوره في سباق اليوم من البوابة الخامسة.

«فاينال سونغ» تبحث عن نغمة الفوز في «جيرسي ستيكس»

تتطلع مهرة غودولفين «فاينال سونغ»، بإشراف المدرب الوطني سعيد بن سرور، وقيادة الفارس وليام بيوك، إلى تقديم أداء طيب، والفوز في سباق «جيرسي ستيكس»، الذي يجري في الشوط الثالث والمخصص لخيول «جروب 3» لمسافة 1400 متر.

وتستند «فاينال سونغ» في قدرتها لتحقيق الفوز، على مسيرة استهلتها العام الماضي بانتصارٍ رائع على المضمار ذاته في «آسكوت» بفارق خمسة أطوال عن أقرب منافسيها، قبل أن تعود إلى المضمار ذاته، وتحتل في مهرجان «رويال آسكوت» المركز الثالث في سباق «كوين ماري ستيكس» الذي خصص حينها لفئة «جروب 2».

وتواجه مهرة غودولفين البالغة من العمر ثلاث سنوات، 15 من نخبة جياد مسافة 1400 متر، يبرز منها المهر «ملثم»، المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب روجير فارن، وقيادة الفارس جيم كراولي، في ظل المستويات التي قدمها «ملثم» على مدار مسيرته التي تضم أربعة سباقات.

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