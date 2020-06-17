المرزوقي مدرباً لفريق كرة قدم الصالات في كلباء

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تعاقد نادي اتحاد كلباء مع مدرب كرة قدم الصالات، محمد المرزوقي، لتدريب فريق النادي. وجرت مراسم التوقيع في مبنى الإدارة بنادي اتحاد كلباء، بحضور عضو مجلس الإدارة مشرف الألعاب الجماعية عبدالله حسن الدرمكي، والمدير المالي للنادي عبدالله عبدالرزاق. وسيبدأ المرزوقي مهامه الفنية مع النمور خلفاً للمدرب البرازيلي رامون داسيلفا، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يعمل فيها المرزوقي، اللاعب السابق والمدرب لفريق دبا الحصن، خارج أسوار دبا الحصن، الذي لايزال منافساً بقوة على لقب دوري كرة قدم الصالات.

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