خيول الإمارات تواجه النخبة في «رويال آسكوت» اليوم

المصدر: جوني جبور - دبي

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العالمية، اليوم، نحو مضمار آسكوت العريق في إنجلترا، حيث ينطلق مهرجان «رويال آسكوت»، درة سباقات الخيل البريطاني، في محفل يضم 36 من أقوى الأشواط ينافس على ألقابها نخبة خيول المضامير العشبية.

ويتضمن اليوم الافتتاحي من المهرجان، سبعة أشواط، اثنان منها خصصا لخيول «جروب 1» الأعلى تصنيفاً على الساحة العالمية، بجانب كونها من ضمن سلسلة موسم السباقات البريطاني، يقابلهما ثلاثة أشواط ضمن سباقات خيول «جروب 2»، وشوطان ضمن فئة سباقات «هانديكاب».

ويحظى المهرجان في نسخته الـ309، بمشاركة قوية لخيول الإمارات، موزعة على الأيام الخمسة، بدايةً من اليوم الأول الذي يسجل وجود 17 جواداً لملاك إماراتيين، يتقدمها ثلاثة من خيول «غودولفين».

وينطلق الشوط الأول «باكنجهام بالاس» المخصص لخيول «هانديكاب» من عمر ثلاث سنوات فما فوق، ولمسافة 1400 متر، وينافس على لقبه 24 من نخبة خيول المسافات المتوسطة، يتقدمها المهر «دارك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب جون غودسون، وقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري، كما تبرز ضمن قائمة الخيول الإماراتية المرشحة للقب، المهر «بلون باي ويند» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب مارك جونستون، وقيادة الفارس جون فانينيغ.

ويحمل الجواد «فيرست كونتاكت» شعار «غودولفين» في المنافسة على لقب هذا الشوط، بطموح حصد انتصاره الخامس على صعيد سباقات الخيل العالمي، خصوصاً أن الجواد البالغ من العمر خمس سنوات، يسجل مشاركته الأولى له بعد 255 يوماً من الراحة، وتحديداً منذ حلوله وصيفاً في سباقه الأخير أكتوبر الماضي على مضمار «ريدكار» البريطاني، والذي أقيم على مسافة 1400 متر.

وتواصل الإثارة طريقها في اليوم الأول، نحو الشوط الثاني، «كوين آن ستيكس» المخصص لخيول «جروب1» لمسافة 1600 متر عشبي، ويتنافس على لقبه 16 من نخبة جياد الميل، تتقدمهن نجمة غودولفين «تيريبيلوم» بإشراف المدرب جون غودسون، وقيادة الفارس فرانكي ديتوري، الساعية لمنح الإسطبل الأزرق لقبه التاسع في هذا السباق العريق كان آخرها في نسخة 2017 مع الجواد «ريبشيستر»، خصوصاً أن المهرة «تيريبيلوم» البالغة من العمر أربع سنوات، قادمة من انتصارٍ عريض على مضمار نيوماركت في السادس من الشهر الجاري، عقب فوزوها بسباق «داهليا ستيكس» على مسافة 2000 .

كما تعول الآمال الإماراتية، على الجواد «مستشري» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب مايكل ستاود، وقيادة الفارس داني أونيل، في ظل مسيرة حافلة للجواد البالغ من العمر سبع سنوات، تضم ثمانية انتصارات، جاء آخرها في شهر أكتوبر من العام الماضي، بفوزه على مضمار نيوماركت البريطاني، وإنما على مسافة أقل بلغت حينها 1400 متر.

«بطاش» يطلب التعويض في «كينغز ستاند ستيكس»

يرفع الجواد «بطاش» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب تشارلز هيلز، وقيادة الفارس جيم كراولي، شعار التعويض، حين يواجه في الشوط الخامس 10 من نخبة خيول السرعة والمسافات القصيرة، بعد أن حل وصيفاً في النسختين الأخيرتين من سباق السرعة «كينغز ستاند ستيكس» المخصص لخيول «جروب 1» الأعلى تصنيفاً ولمسافة 1000 متر.

«ماجيك ليلي» تدافع عن اللقب

تحمل فرس غودولفين «ماجيك ليلي» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس وليام بيوك، مهمة الدفاع عن لقب الخيول الإماراتية في سباق «دوك أوف كامبريدج» المخصص للمهرات والأفراس «جروب 2» لمسافة الميل، والذي حققته العام الماضي المهرة «موف سويفتلي» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم.

وتواجه «ماجيك ليلي» في نسخة 2020 من هذا السباق، 11 من نخبة مهرات وأفراس مسافة الميل (1600 متر)، وتمتلك فرس «غودولفين» الحظوظ القوية في منح الإمارات الثنائية على التوالي.

يتضمن اليوم الافتتاحي، سبعة أشواط، اثنان منها خصصا لخيول «جروب 1».

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