«دبي الدولي للرياضات البحرية» ينجز 90% من برنامج 2019 - 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إنه أنجز 90% من برنامج موسمه الرياضي البحري 2019-2020، قبل توقف النشاط مارس الماضي بسبب الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة وباء «كورونا» المستجد.

وقال بيان صحافي: «أكملت اللجنة المنظمة مبكراً وفي الأشهر الأولى للموسم 2019-2020 تنفيذ جميع السباقات، ومن بينها البطولات المحلية في فئات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً (3 سباقات) والسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (3 سباقات من بينها سباق مؤجل)، والقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً (سباقان) والقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً (سباقان)، إضافة إلى جولتين في مسابقة دبي لصيد الأسماك ومثلهما في بطولة دبي المفتوحة (كايت سيرف)، وبطولة دبي جونيورز ريغاتا لبراعم وصغار رياضة الشراعية الحديثة، كما نظم النادي بطولة العالم للزوارق السريعة -إكس كات- جائزة دبي الكبرى 2019، وسباق دبي الدولي للدراجات المائية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news