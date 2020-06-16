«الشارقة الرياضي» يصدر دليلاً إلكترونياً يحدد شروط عودة النشاط الرياضي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أصدر مجلس الشارقة الرياضي، دليلاً إلكترونياً للتعريف بالإرشادات العامة التي تضمن عودة النشاط الرياضي بأندية إمارة الشارقة إدارياً وفنياً إلى طبيعته مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة.

وقال بيان صحافي: «يتضمن الدليل الإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا، من خلال تعليمات وصور معبرة، والإجراءات الاحترازية لعودة الموظفين وتفاصيل العودة الآمنة للمكاتب من بدء دخول الموظف إلى النادي حتى خروجه مع التعقيم الدوري للمكاتب والمرافق وإبلاغ المجلس بأي حالات مشتبهة أو إصابات جديدة، كما يتضمن الدليل الإجراءات الاحترازية لعودة الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، فيما سيكون تحديد النشاط الرسمي مرتبطاً بقرارات الاتحادات الرياضية في الدولة، بالإضافة إلى الإجراءات العامة والتعليمات الخاصة للعيادة الطبية».

وقال الأمين العام للمجلس عيسى هلال: «سيتم متابعة الأندية من قبل فريق عمل وضع خطة العودة التدريجية بشكل مستمر للتأكد من تطبيق بنود الدليل والإجراءات مع الأندية، وفق المهام الموكلة له في ظل هذه الظروف الحالية وصولاً إلى العودة الرسمية للأنشطة بزوال المسببات وسنظل في غاية الحرص على توافر كل العوامل التي تضمن سلامة الجميع في أنديتنا، في ظل تهيئة المعايير المتبعة كافة حالياً والمستقبلية أيضاً».

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