389 متسابقاً ومتسابقة يتأهلون للتصفيات النهائية لـ «جائزة الشارقة للقرآن والسنة»

يخوض 389 متسابقاً ومتسابقة التصفيات النهائية لجائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية في دورتها الـ29 بمجمع القرآن الكريم بالشارقة، وذلك ضمن برنامج تنافسي يمتد على مدى 12 يوماً، في إطار جهود المؤسسة المتواصلة لتشجيع حفظ كتاب الله تعالى، والعناية بالسنة النبوية الشريفة، ورعاية المواهب في مجال التلاوة القرآنية، وتعزيز ارتباط الأجيال بالقيم الإسلامية الأصيلة.

وتشهد التصفيات النهائية مشاركة 210 متسابقات من الإناث، و179 متسابقاً من الذكور، ممن اجتازوا مراحل التصفيات الأولية وتأهلوا إلى المرحلة الختامية من المنافسات، وفق تنظيم يراعي انسيابية إجراءات التحكيم، وإتاحة الفرصة أمام المشاركين لإظهار مستوياتهم في الحفظ والإتقان والأداء.

ويعكس وصول هذا العدد من المتسابقين إلى التصفيات النهائية استمرار الإقبال على الجائزة، وما تحظى به من اهتمام من المشاركين وأسرهم، حيث تنظر المؤسسة إلى هذه المنافسات باعتبارها محطة تربوية وإيمانية تتجاوز حدود التنافس على المراكز الأولى لتسهم في بناء الشخصية القرآنية وتنمية قيم الالتزام والمثابرة والانضباط، وتعزيز الصلة بكتاب الله تعالى والسنة النبوية الشريفة.

وتحرص المؤسسة في كل دورة على تطوير آليات التنظيم والتحكيم والارتقاء بجودة المنافسات بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين، كما أن الاستعانة بـ18 محكماً من خارج المؤسسة في التصفيات النهائية يأتي تأكيداً لهذا التوجه، وحرصاً على توفير بيئة تنافسية تقوم على النزاهة والموضوعية والتقييم المتخصص.

وتواصل لجان التحكيم أعمالها وفق البرنامج الزمني المحدد للتصفيات وسط متابعة تنظيمية من المؤسسة، لضمان انتظام الجلسات، وتوفير الأجواء المناسبة للمشاركين تمهيداً لاستكمال مراحل التقييم واعتماد النتائج وفق الإجراءات المعتمدة، بما يترجم أهداف الجائزة في تكريم التميز القرآني، وتشجيع الإقبال على حفظ القرآن الكريم، والعناية بالسنة النبوية الشريفة.