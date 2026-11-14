علاء نصر يوقّع «الأحكام الفاصلات» في معرض الشارقة للكتاب

ضمن فعاليات الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب؛ وقّع المستشار القانوني الدكتور علاء نصر إصداره الجديد «الأحكام الفاصلات في تصفية الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة»، وسط حضور نخبة من القانونيين والمهتمين والباحثين، إلى جانب زوار المعرض.

ويأتي الكتاب - الصادر عن مكتبة دار الحافظ - في طبعته الأولى لعام 2026، في 305 صفحات، ويقدّم مرجعاً قانونياً متخصصاً يجمع بين التأصيل النظري والتطبيق القضائي، إذ يتناول الأحكام الناظمة لتصفية الشركات في ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، المعدَّل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2025، إلى جانب علاقة قانون الإفلاس بتصفية الشركات، ودور القضاء الإماراتي في تفسير أحكامها.

ويتوزع الكتاب على أربعة فصول؛ يستعرض الأول الإطار القانوني للتصفية ومفهومها وطبيعتها، ويتناول الثاني إجراءات التصفية وآثارها على الشخصية الاعتبارية للشركة وحقوق الدائنين والشركاء، وتعيين المصفي ومركزه القانوني وصلاحياته ومسؤوليته، فيما يتتبع الفصل الثالث المراحل العملية للتصفية ودور الجهات المختصة. ويخصص الرابع مساحة واسعة لأبرز الأحكام الصادرة عن الدائرة التجارية في المحكمة الاتحادية العليا، وهيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية، في قضايا الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات الفردية والشيكات والقروض التجارية والفوائد.

ويستهدف الإصدار المحامين والقضاة والمستشارين القانونيين والمصفين وطلبة القانون والباحثين في الدراسات العليا، إضافة إلى الشركاء ورجال الأعمال الراغبين في فهم الإجراءات التي تحكم المرحلة الختامية من عمر الشركة، بما يسهم في حماية حقوق الدائنين وصون مصالح الشركاء وتعزيز استقرار المعاملات في بيئة الأعمال الإماراتية، ويوفر لهم دليلاً عملياً يختصر الطريق إلى المبادئ القضائية المستقرة في هذا المجال.

يشار إلى أن فعاليات الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب التي تنظم شعار: «من صنع الحكايات» ستسدل الستار على فعالياتها 15 الجاري.