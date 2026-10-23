لتجنب وصول التلوث البحري الناتج عن التسرب النفطي.. الشارقة تعلن إغلاق شاطئ الحمرية مؤقتاً

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة إغلاق شاطئ الحمرية مؤقتاً، وذلك في إطار التدابير الاحترازية الاستباقية لتجنب وصول التلوث البحري الناتج عن تسرب نفطي من إحدى الناقلات البحرية.

وقال عبر حسابه على منصة "إكس" إن الفرق المختصة والجهات المعنية في الإمارة اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الشواطئ ومنع وصول التلوث إليها.

ودعت الفرق المختصة الصيادين ومرتادي البحر الالتزام بالتعليمات الصادرة حفاظاً على السلامة العامة، مع ضرورة استقاء الجمهور للمعلومات من القنوات الرسمية وتجنب تداول الشائعات.