شرطة الشارقة تكشف ملابسات واقعة وفاة متداولة

أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أن المعاينة الأولية لواقعة وفاة امرأة من الجنسية الآسيوية داخل مقر سكنها في إحدى مناطق الإمارة لم تظهر وجود مؤشرات تدل على شبهة جنائية وذلك في ضوء ما تم تداوله بشأن الواقعة.

وباشرت الإدارة العامة لمراكز الشرطة الشاملة، التحقيق في واقعة الوفاة بعد تلقي غرفة العمليات المركزية بلاغاً يفيد بوجود امرأة فاقدة للوعي داخل أحد المساكن؛ وعلى الفور، تحركت الفرق الأمنية والأجهزة المختصة إلى الموقع، بالتنسيق مع فرق الإسعاف الوطني، للتعامل مع البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث جرى نقل المرأة إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياتها، إلا أنها فارقت الحياة.

وأظهرت المعاينة الأولية لموقع الواقعة عدم وجود أي شبهة جنائية ظاهرة، فيما جرى إخطار النيابة العامة التي وجهت بإحالة الجثمان إلى الطب الشرعي؛ لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة وفق الأطر المعتمدة.

وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن التعامل الفوري والمنظم مع البلاغ يعكس جاهزية فرقها الأمنية وكفاءتها في إدارة مختلف الوقائع، من خلال سرعة الوصول إلى الموقع، وتأمينه، وإجراء المعاينات الميدانية الدقيقة، والتنسيق المتكامل مع الجهات المعنية؛ بما يضمن سلامة الإجراءات وكشف ملابسات الحوادث بكل دقة وشفافية.

ودعت شرطة الشارقة أفراد المجتمع ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة، وعدم تداول معلومات غير موثوقة أو استباق نتائج التحقيقات والتقارير الطبية، واستقاء المعلومات المتعلقة بالواقعة من مصادرها الرسمية.