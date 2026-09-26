شرطة الشارقة تستعيد سيارة تعرضت للسرقة في وقت قياسي

نتيجة سرعة الاستجابة وجاهزية الفرق المختصة نجحت القيادة العامة لشرطة الشارقة في استعادة مركبة أُبلغ عن سرقتها بعد أن تُركت في حالة تشغيل، وذلك خلال ساعتين فقط من ورود البلاغ، عقب مباشرة إجراءات البحث والتحري التي أسفرت عن تحديد موقع المركبة، وضبط المتهم، وإعادتها إلى مالكها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مساء الخميس بتاريخ 24 سبتمبر 2026، حين تلقى مركز العمليات بلاغاً من إحدى السيدات يفيد بتعرض مركبتها للسرقة؛ وعلى الفور باشرت الفرق المختصة إجراءاتها الميدانية، فيما أُحيل المتهم إلى مركز الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت شرطة الشارقة أن ترك المركبات في حالة تشغيل حتى لمدة يسيرة يسهّل استغلالها من قبل ضعاف النفوس، ويعرّضها للسرقة، كما أنها تعتبر مخالفة مرورية، مؤكدةً أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تسهم في حماية المركبات والممتلكات.

وتهيب القيادة العامة لشرطة الشارقة السائقين بعدم ترك المركبة بحالة تشغيل عند مغادرتها أثناء قضاء الاحتياجات من المحال التجارية أو محطات الوقود أو الصراف الآلي وغيرها، مع ضرورة التأكد من عدم ترك المقتنيات الثمينة، وإطفاء المحرك مع التأكد من إحكام غلق الأبواب؛ حفاظاً على الممتلكات.

كما تدعو شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى عدم التردد في الاتصال على الرقم 999 للإبلاغ عن الحالات الطارئة، و901 للاستفسارات والحالات غير الطارئة.