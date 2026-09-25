شرطة الشارقة توضح ملابسات جريمة قتل رجل آسيوي كشفتها الشهر الماضي

نفت القيادة العامة لشرطة الشارقة ما أُثير حديثاً في بعض وسائل الإعلام بشأن فقدان زوجة رجل آسيوي وابنه على خلفية جريمة قتل وقعت الشهر الماضي، مؤكدة أن فرق التحريات والتحقيقات الجنائية كانت قد كشفت ملابسات الجريمة، فيما أثبتت إجراءات البحث والتحري مغادرة زوجة المجني عليه وابنه الدولة، متوجهين إلى موطنهما، وعدم وجود أي بلاغات مسجلة تفيد بفقدانهما.

وأوضحت بأن بلاغاً ورد إليها بشأن حالة وفاة يُشتبه في كونها ناجمة عن جريمة قتل، إذ انتقلت الفرق المختصة إلى الموقع، وباشرت إجراءاتها في معاينة المكان وجمع الأدلة والمعلومات المرتبطة بالواقعة، فيما أُحيل الجثمان إلى المختبر الجنائي بناءً على أمر النيابة العامة.

وباشرت مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية عمليات البحث وجمع الاستدلالات وتحليل المعطيات، وتمكنت من خلال عمليات التتبع والربط بين المعلومات من كشف ملابسات الجريمة.

وعلى ضوء ما توصلت إليه التحقيقات اتُّخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وشددت القيادة العامة لشرطة الشارقة على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتحري الدقة قبل تداول الأخبار والمعلومات، وعدم نشر ما لم يُتحقق من صحته؛ لما قد يترتب على المعلومات غير الدقيقة من تضليل للرأي العام أو التأثير في سير الإجراءات القانونية، داعية أفراد المجتمع ووسائل الإعلام للرجوع إلى القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.