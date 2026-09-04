كشف ملابسات جريمة قتل شقيقتين في الشارقة.. وضبط المتهم

كشفت شرطة الشارقة ملابسات جريمة قتل، راح ضحيتها شقيقتان من الجنسية الكازاخستانية، وضُبط المتهم بارتكابها، وهو من الجنسية ذاتها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة العمليات بلاغاً يفيد بالاشتباه في وقوع جريمة داخل إحدى الشقق السكنية، لتباشر الفِرَق الأمنية المختصة إجراءات البحث والتحري، وتتبع ملابسات الواقعة.

وانتقلت الفِرَق المعنية إلى موقع البلاغ، ونفذت أعمالاً ميدانية دقيقة، شملت المعاينة وجمع المعلومات والاستدلالات، فيما أسهم توظيف التقنيات الحديثة في تحليل المعطيات المتوافرة والربط بينها، وكشف ملابسات القضية وتفاصيلها، وأسباب ودوافع ارتكابها.

وأفاد مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة الشارقة، العميد الدكتور خليفة بالحاي، بأن التحريات المكثفة كشفت أن الشقيقتين كانتا على معرفة شخصية بالمتهم، وأن خلافات نشبت بينه وبينهما، وأفضت إلى ارتكابه الجريمة، مشيراً إلى أن سرعة الاستجابة، وتكامل الأدوار بين الفِرَق الأمنية، ودقة الإجراءات الميدانية، أسهمت في كشف ملابسات الواقعة، وضبط مرتكبها في وقت قياسي، وأضاف أن المتهم أقر بعد مواجهته بالأدلة والاستدلالات بارتكابه الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وأشاد القائد العام لشرطة الشارقة، الفريق عبدالله مبارك بن عامر، بالكفاءة العالية التي أظهرتها فرق التحريات والمباحث الجنائية، وسرعة استجابتها واحترافيتها في التعامل مع ملابسات القضية، مؤكداً أن كشف الجريمة وضبط المتهم بارتكابها في وقت قياسي يعكسان ما تتمتع به الأجهزة الشرطية من جاهزية متقدمة وكفاءة ميدانية وقدرة على مواجهة مختلف التحديات الأمنية.

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