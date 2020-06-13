إدارة الشؤون المالية بنادي الشارقة توزّع المهام الإدارية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

عقدت إدارة الشؤون المالية والإدارية بنادي الشارقة الرياضي اجتماعها المرئي الثالث بنظام الاتصال «عن بُعد» برئاسة سلطان إبراهيم العسكر، وبحضور أعضاء الإدارة حارب الرميثي وعيسى المندوس وعامر الزرعوني وعمر الرخيمي، كما حضر الاجتماع المراقب المالي عماد محمد ومدقق الحسابات محمود رضا ومقرر الجلسة محمود الجبالي.

وقال النادي في بيان أمس:

«تم خلال الاجتماع توزيع المهام الإدارية على أعضاء الإدارة الجدد، كما تضمن الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تمت مناقشتها، وأهمها التأكيد على اتباع الإرشادات والإجراءات الاحترازية الخاصة بعمليات التعقيم لجميع مرافق النادي، ووضع بوابات التعقيم الذاتي والكاميرات الحرارية لجميع إدارات النادي».

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