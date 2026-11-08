صانع المحتوى أحمد أبوالرب: النجاح لا يتحقق بفيديو عابر

من فيديوهات «يوتيوب» التي بدأ نشرها خلال دراسته الجامعية، إلى تأسيس مشروعه الخاص وخوض تحديات ريادة الأعمال، استعرض المؤثر وصانع المحتوى الأردني أحمد أبوالرب محطات من رحلته المهنية والشخصية أمام جمهور من الشباب واليافعين في معرض الشارقة الدولي للكتاب، كاشفاً عن كتب غيّرت طريقة تفكيره، وتجارب علّمته أن النجاح لا يتحقق بالشهرة وحدها، أو بفيديو عابر.

وتناول أبوالرُّب خلال جلسة بعنوان «كتاب يُقرأ» شهدت حضوراً لافتاً وتفاعلاً من الجمهور، أثر القراءة في قراراته المهنية، من تطوير قناته على «يوتيوب» إلى إدارة شركته، مروراً بتحديات التعامل مع الشهرة، وتعلّم الإدارة المالية، وتطوير مهارات صناعة المحتوى.