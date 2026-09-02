«الإمارات للمكتبات» تركز على مهارات المستقبل

نظّمت جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات برنامجها التدريبي المهني، للشهر الماضي، خلال الفترة من 24 إلى 27 أغسطس الماضي، في إطار جهودها الرامية إلى دعم التطوير المهني للعاملين في مجال المكتبات ومراكز مصادر التعلم، وتعزيز قدراتهم على مواكبة المستجدات والتقنيات الحديثة في القطاع، بمشاركة أكثر من 500 مشارك في أبوظبي والعين والفجيرة ودبي.

وتضمن البرنامج ثماني ورش تدريبية، ركزت على تطوير المهارات المهنية والمعرفية للعاملين في المكتبات ومراكز مصادر التعلم، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير بيئة العمل والخدمات المقدمة للمستفيدين.

وتناولت الورشة الأولى، التي حملت عنوان «الذكاء الاصطناعي في المهارات الإدارية في مراكز مصادر التعلم»، عدداً من المحاور المتخصصة، من بينها أساسيات الذكاء الاصطناعي لأخصائيي المكتبات وتقنيات التعليم، وأدوات الذكاء الاصطناعي في عمليات المكتبات والتعليم، إلى جانب الوكلاء الأذكياء (AI Agents) في المكتبات، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمكتبات، فضلاً عن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والحوكمة.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، فهد علي المعمري: «حرصنا في الجمعية على تقديم برامج تدريبية واكبت احتياجات العاملين في القطاع ومراكز مصادر التعلم، ووفرت لهم المعارف والمهارات التي ساعدتهم على مواكبة التطورات التقنية والمهنية، وعكس برنامج أغسطس اهتمام الجمعية بالذكاء الاصطناعي ومهارات المستقبل، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتطوير بيئة العمل المكتبي والتعليمي، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمجتمع، بما انسجم مع توجهات دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والاستثمار في الإنسان».