«سير مونلو» بطل الجولة السابعة لكأس الوثبة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تُوّج الجواد «سير مونلو»، بإشراف توماس فورسي، وقيادة جيروم كابري، بطلاً للجولة السابعة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، أول من أمس، بمضمار تولوز الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة الـ12 من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز» تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي. وقال بيان صحافي: «تنافست سبعة خيول عربية أصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، في الجولة البالغة جائزتها 15 ألف يورو، على المضمار العشبي لمسافة 2000 متر، وتفوق البطل بفارق طول عن (الحارث) بقيادة لوري فولارد، فيما جاء ثالثاً (داكيس) بقيادة غوليوم جودجاي، وسجل البطل زمناً قدره 2:23:30 دقيقة».

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