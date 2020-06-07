مهرة غودولفين «فاينال سونغ» ترفع شعار التحدي في «1000 غينيز البريطاني»

المصدر: جوني جبور - دبي

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل حول العالم، مساء اليوم، إلى مضمار نيوماركت العريق، حيث تدخل 15 من نخبة المهرات من عمر ثلاث سنوات في مهمة الفوز بلقب سباق «1000 غينيز البريطاني» المخصص لخيول «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، ويعد أول سلسلة سباقات التاج الثلاثي للموسم الحالي، تتقدمها مهرة غودولفين «فاينال سونغ» بإشراف المدرب سعيد بن سرور، والساعية لحصد انتصارها الأول على مضمار نيوماركت.

وتواجه مهرة «فاينال سونغ» 14 من منافساتها، تتقدمها المهرة «كوادريلاترال» المملوكة للأمير خالد بن عبدالله آل سعود، والتي يشرف عليها المدرب روجر شارلتون، ويتولى قيادتها الفارس جيسون واتسون الذي سبق أن قادها للفوز في جميع مشاركاتها الثلاث في عالم السباقات، كان آخرها سباق «فيليز مايل» للفئة الأولى، الذي أقيم أكتوبر الماضي على المسافة والمضمار ذاتهما في نيوماركت.

وتعوّل الآمال الإماراتية في مهمة حصد اللقب على خمس مهرات، فعلاوة عن «فاينال سونغ» التي سيتولى قيادتها الفارس بات كوسغراف، تنضم إليها رفيقتها في شعار «غودولفين» المهرة «سمر رومانس» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس وليام بيوك، خصوصاً أن المهرة المنحدرة من نسل الفحل «كينغمان» سبق أن أعلنت عن نفسها كمنافسة بارزة في السباقات الكلاسيكية، بفوزها يونيو الماضي وعلى المضمار ذاته في «نيوماركت» بلقب سباق «جولاي كورس». كما تضم قائمة الخيول الإماراتية، المهرة «رافال برايز» المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب مارك جونستون، وقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وهي مهرة مقتدرة وفي رصيدها ثلاثة ألقاب، وأحرزت الوصافة في ثلاثة سباقات خاضتها في مسيرتها، كما تشارك المهرة «كلوك أوف سبيريتس» المملوكة للشيخ محمد عبيد آل مكتوم، بإشراف المدرب ريتشارد هانون، وقيادة الفارس أنتوني أتزيني، لتكتمل الخماسية الإماراتية مع المهرة «أندر ذا ستارز» بشعار المالك سعيد منانة، بإشراف المدرب جيمس تات، وقيادة الفارس بي جي ماكدونالد، والهادفة إلى إحراز لقبها الأول في سباقات الفئة الأولى الأعلى تصنيفاً، بعد نتائج مشرفة الموسم الماضي في سباقات أقل تصنيفاً، كان آخرها الفوز أكتوبر الماضي بلقب سباق «أوكشن ستيكس» في نيوماركت. وتتسع دائرة المنافسة في اللقب، حين يدفع المدرب الإيرلندي المخضرم أديان أوبراين الذي أشرف على ثلاثة من الفائزات بالنسخ الثلاثة الأخيرة، بالمهرة «لوف» المتوجة سبتمبر بسباق «ستاد ستيكس» لخيول «جروب 1»، وحلت ثالثة في سباقها الأخير خلف «كوادريلاترال»، كما تبرز ضمن قائمة المنافسات المهرة «ميليسل» التي يشرف عليها المدرب جون هارينغتون، والتي سبق لها الفوز بسباق «جروب 1» في مضمار نيوماركت، حين توجت سبتمبر الماضي بلقب سباق «شيفلي بارك ستيكس» وإنما على مسافة أقل، وتتطلع لإحراز لقبها الأول على مسافة الميل.

رباعية لخيول الإمارات في مضمار نيوماركت البريطاني

«تيربلوم» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري ظفرت بلقب «داهليا ستيكس». من المصدر

واصلت خيول الإمارات تألقها على مضمار نيوماركت البريطاني العريق، لليوم الثاني على التوالي، بعد أن حققت أمس أربعة انتصارات من أصل الأشواط الثمانية التي تضمنها السباق.

وجاء أبرز الانتصارات مع مهرة غودولفين «تيربلوم» بإشراف المدرب جون غودسون وقيادة الفارس فرانكي ديتوري، عقب فوزها بلقب الشوط الثالث «داهليا ستيكس» المخصص لخيول «جروب 2» لمسافة 1800 متر، والذي جاء مكملاً لفوز المهر «فار أبوف» المملوك للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، وإشراف المدرب جيمس تيت، وقيادة الفارس باتريك جوزيف ماكدونالد، بلقب الشوط الثاني «بالاس هاوس ستيكس» لمسافة 1000 متر وخصص لخيول «جروب 3».

وحقق المهر «منتظم» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب وليام هاجس، وقيادة الفارس جيم كروالي، الفوز بلقب الشوط السادس لمسافة 1600 متر عشبي، قبل أن يفوز الجواد «بلو باي ويند» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب مارك جونستون وقيادة الفارس باتريك جوزيف ماكدونالدز، بلقب الشوط السابع لمسافة 1400 متر عشبي.

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