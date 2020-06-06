مُهر غودولفين غير المهزوم يطلب لقب «2000 غينيز البريطاني» اليوم

المصدر: جوني جبور ■دبي

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل حول العالم، في السادسة و45 دقيقة بتوقيت الإمارات، إلى مضمار نيوماركت العريق، حيث يدخل 15 من نخبة مهور عمر الثلاث سنوات في مهمة الفوز بلقب النسخة 212 من سباق الـ«2000 غينيز» البريطاني، المخصص لخيول «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، ويمتد لمسافة 1600 متر عشبي، يتقدمها مهر غودولفين غير المهزوم «بيناتوبو» الساعي لحصد انتصاره السابع على التوالي في سباقات الخيل العالمية.

وتعول الآمال الإماراتية في المنافسة على أربعة من ممثليها، لاستعادة اللقب الغائب عن خزائن الإسطبل الأزرق منذ سبع سنوات، حينما فاز «دون أبرويوتش» باللقب، وبجانب «بيناتوبو» المرشح الأول للفوز، تضع «غودولفين» ثقتها بكل من «مليتاري مارش» بإشراف المدرب سعيد بن سرور، والمهر «السهيل» بإشراف شارلي آبلبي، فيما تأتي المشاركة الإماراتية الرابعة مع المهر «خوان الكانو» المملوك للشيخ محمد عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب كيفين ريان.

وينطلق «بيناتوبو» بقيادة الفارس وليام بيوك من البوابة السابعة، التي تعد بمثابة البوابة المثالية في عالم السباقات، لكونها تتوسط قائمة الخيول المنافسة في السباق، ما يمنح مهر «غودولفين» تعزيز حظوظه في مواصلة سلسلة انتصاراته المتوالية والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، والتي قادته يناير الماضي إلى حصوله على أعلى تقييم للخيول الناشئة في أوروبا والأفضل تصنيفاً على مدار ربع قرن، في مسيرة ضمت ستة انتصارات جاءت جميعاً الموسم الماضي، وشملت فوزين ضمن «الفئة الأولى» الأعلى تصنيفاً على العالم، عبر الفوز بسباقي «فينسانت أوبراين ناشونال ستيكس» في «ذي كرا» بإيرلندا، و«دارلي ديوهيرست ستيكس» في «نيوماركت»، بجانب عرضه المبهر في انتصاره بسباق «فينتج ستيكس» للفئة الثانية في «جلورياس جودوود»، وتحطيمه الزمن القياسي لمسافة سبعة فيرلونغ (1400 متر) لخيول السنتين في رويال أسكوت، حينما ظفر بسباق «شيشام ستيكس» ليستد بأسلوب حاسم، وجاءت مكملة لحصوله سبتمبر الماضي على التصنيف الأعلى البالغ (128) بانتصاره الكاسح في سباق «فينسانت اوبراين ناشونال ستيكس»، حينما فاز بفارقة تسعة أطوال عن أقرب منافسيه الجواد الإيرلندي «ارموري» الذي يشرف عليه المدرب الشهير أديان أو براين. وفي مهمة استعادة اللقب لـ«غودولفين»، ينطلق المهر غير المهزوم أيضاً «مليتاري مارش» بقيادة الفارس هيكتور كروش من البوابة الثالثة، في سعي لابن الفحل «نيو أبروتش» لحصد انتصاره الثالث على التوالي، ومواصلة التألق في مضمار «نيوماركت» الذي سبق له الفوز عليه أكتوبر الماضي، ويتوقع أن يكون حاضراً بقوة اليوم في «2000 غينيز البريطاني». بدوره، ينطلق المهر «السهيل» بقيادة الفارس جيمس دويل، من البوابة الخامسة، ويملك المهر المنحدر من نسل الفحل «دوباوي» الحظوظ القوية، خصوصاً أنه لم يخرج عن المركز الثلاثة الأولى في مشاركاته الماضية، من ضمنها فوزه أغسطس الماضي في سباق للخيول الناشئة على مضمار يارموث البريطاني.

- الإسطبل الأزرق يأمل استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ سبع سنوات.

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